В Улан-Удэ дети стали невольными участниками дорожного боевика

Машину нарушителя экипажам ДПС удалось заблокировать вблизи Сотниково, когда их коллега, проехавший «зацепом» более двух километров, все же сумел запрыгнуть в салон рядом с водителем. Нарушителя задержали. При этом вместе с мужчиной в автомобиле находились двое его испуганных детей.









В свою очередь инспекторы, задержавшие пьяного нарушителя, за грамотные и смелые действия при исполнении служебных обязанностей представлены к награждению.









Фото и видео: МВД Бурятии



В МВД Бурятии рассказали подробности громкого задержания водителя «Лексуса», случившегося еще 31 декабря.Как сообщили в полиции, в тот день в Госавтоинспекцию поступило сообщение об автомобиле «Лексус» без номеров, водитель которого, предположительно, был пьян. Ориентировку на проверку внедорожника передали всем экипажам ДПС.Подозрительную иномарку автоинспекторы заметили на улице Кабанской и потребовали остановиться. Однако автомобилист в момент проверки документов неожиданно «дал по газам». Лейтенант полиции Булат Будаев успел встать на подножку внедорожника и, держась одной рукой за водительскую дверь, а другой хватаясь то за кузов машины, то за ручку внутри салона, требовал прекратить движение и даже пытался нажать на тормоз. Однако водитель на его крики не реагировал.Тем временем напарник полицейского - Мунхэ-Батор Хандашеев, сообщив о случившемся в дежурную часть, стал преследовать иномарку.Освидетельствование показало, что 38-летний водитель «Лексуса» был пьян. Кроме того, он не имел водительских прав. Как выяснилось, за бесправную езду за последние пять лет он пять раз задерживался сотрудниками ДПС.Итогом погони стали несколько административных протоколов, по одному из которых водителю назначили 10 суток ареста. Так что все новогодние праздники мужчина провел в изоляторе.Но на этом последствия опасной гонки не закончились: на водителя возбудили уголовное за применение насилия к полицейскому.