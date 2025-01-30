Происшествия 30.01.2025 в 14:04

Пятеро детей в Бурятии отравились угарным газом

Одному из них нет еще и года
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Текст: Елена Кокорина
Пятеро детей в Бурятии отравились угарным газом

Только за три дня в Детскую республиканскую клиническую больницу обратились пятеро детей, которые в тяжелой форме пострадали из-за отравления угарным газом. Они госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации.

Врачи ДРКБ связывают это с тем, что жители частного сектора активно топят печи в морозы.

- В одной семье пострадал ребенок до года, в другой двое подростков, в третьей семье тоже двое детей. Причина в том, что закрывают заслонку дымохода раньше времени, отсюда отравление угарным газом. Действие газа происходит не сразу, требуется несколько часов и наступает отравление. Тошнота, рвота, головокружение, слабость, шум в ушах, одышка, мерцание перед глазами — все это является признаками отравления, — отмечает заведующая отделением анестезиологии и реанимации ДРКБ Наталия Страхова.

 К счастью, все дети своевременно обратились за медицинской помощью и сегодня уже переведены из отделения реанимации в профильные отделения для дальнейшего долечивания.

Специалисты обращаются к населению быть внимательными при закрытии заслонки дымохода. Самый безопасный момент для её закрытия – это когда угли уже не пылают и полностью потемнели. Закрывать заслонку с тлеющими углями в топке категорически нельзя, так как в тяжелых случаях на фоне отравления возможен летальный исход.

- В случае отравления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. В первую очередь, больному необходимо обеспечить доступ к свежему воздуху, приподнять ноги, освободить от тесной одежды, дать понюхать нашатырный спирт, — рекомендуют врачи.

Фото: loon.site

 

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дети отравление дым

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