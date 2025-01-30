Происшествия 30.01.2025 в 15:58
Подросток из Улан-Удэ пятый год восстанавливается после нападения собак
Мальчик до сих пор проходит курсы реабилитации
Текст: Андрей Константинов
В Минздраве Бурятии рассказали о судьбе мальчика из Улан-Удэ, пострадавшего от нападения собаки еще несколько лет назад.
15-летний подросток из поселка Забайкальский стал жертвой бродячих собак в январе 2021 года – тогда ему было 11 лет. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы.
Местные врачи экстренно оказали мальчику медицинскую помощь, после чего спецбортом доставили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Средства на транспортировку ребенка выделило правительство Бурятии. Ребенок летел в сопровождении мамы и заместителя главного врача по хирургической части ДРКБ Бато Дондокова.
«В Москве провели операцию. Спустя время, после улучшения самочувствия, с сыном начали заниматься реабилитологи. Уже через 2 месяца занятий он встал на костыли и летом уверенно мог передвигаться с помощью них. Здоровья всем тем, кто помогал и помогает нам по сей день. В свою очередь, мы будем делать все для поддержки сына и у нас обязательно все получится», — рассказала мама мальчика.
Вернувшись домой, прошел лечение в отделениях медицинской реабилитации ДРКБ и поселка Ильинка.
«Ребенок поступил с обширной укушенной раной ноги, с размозжением мягких тканей, повреждением основного нерва, нарушением иннервации. Он прошел большой путь по восстановлению, и на сегодняшний день мы отмечаем положительную динамику. Да, атрофические изменения тканей и конечности присутствуют, температура конечностей низкая, но мы будем продолжать работу по выздоровление», — сообщил Бато Дондоков.
В ближайшее время мальчик пройдет реабилитацию в отделении медицинской реабилитации ДРКБ. У него большие планы на будущее.
«Мечтаю выучиться в автошколе, получить права и научиться водить мотоцикл. Мой папа — автомеханик, возможно, пойду по его стопам, пока планы такие. А пока готовлюсь к экзаменам, оканчиваю в этом году 9 класс», — рассказал подросток.
Напомним, зимой 2020-2021 года по Улан-Удэ прокатилась целая серия нападений собак на людей. Так, все в том же поселке Забайкальский, где собаки атаковали мальчика, за три недели до этого стая псов буквально растерзала 20-летнюю девушку, которая выжила лишь чудом. После этого случая глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала, где рассматривали вопрос об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул. По фактам нападения собак также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Его фигурантом стал тогдашний заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин. Однако по итогам рассмотрения дела суд оправдал чиновника, не найдя в его действиях состава преступления.
15-летний подросток из поселка Забайкальский стал жертвой бродячих собак в январе 2021 года – тогда ему было 11 лет. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы.
Местные врачи экстренно оказали мальчику медицинскую помощь, после чего спецбортом доставили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Средства на транспортировку ребенка выделило правительство Бурятии. Ребенок летел в сопровождении мамы и заместителя главного врача по хирургической части ДРКБ Бато Дондокова.
«В Москве провели операцию. Спустя время, после улучшения самочувствия, с сыном начали заниматься реабилитологи. Уже через 2 месяца занятий он встал на костыли и летом уверенно мог передвигаться с помощью них. Здоровья всем тем, кто помогал и помогает нам по сей день. В свою очередь, мы будем делать все для поддержки сына и у нас обязательно все получится», — рассказала мама мальчика.
Вернувшись домой, прошел лечение в отделениях медицинской реабилитации ДРКБ и поселка Ильинка.
«Ребенок поступил с обширной укушенной раной ноги, с размозжением мягких тканей, повреждением основного нерва, нарушением иннервации. Он прошел большой путь по восстановлению, и на сегодняшний день мы отмечаем положительную динамику. Да, атрофические изменения тканей и конечности присутствуют, температура конечностей низкая, но мы будем продолжать работу по выздоровление», — сообщил Бато Дондоков.
В ближайшее время мальчик пройдет реабилитацию в отделении медицинской реабилитации ДРКБ. У него большие планы на будущее.
«Мечтаю выучиться в автошколе, получить права и научиться водить мотоцикл. Мой папа — автомеханик, возможно, пойду по его стопам, пока планы такие. А пока готовлюсь к экзаменам, оканчиваю в этом году 9 класс», — рассказал подросток.
Напомним, зимой 2020-2021 года по Улан-Удэ прокатилась целая серия нападений собак на людей. Так, все в том же поселке Забайкальский, где собаки атаковали мальчика, за три недели до этого стая псов буквально растерзала 20-летнюю девушку, которая выжила лишь чудом. После этого случая глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала, где рассматривали вопрос об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул. По фактам нападения собак также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Его фигурантом стал тогдашний заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин. Однако по итогам рассмотрения дела суд оправдал чиновника, не найдя в его действиях состава преступления.
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