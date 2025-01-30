Происшествия 30.01.2025 в 15:58

Подросток из Улан-Удэ пятый год восстанавливается после нападения собак

Мальчик до сих пор проходит курсы реабилитации
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Подросток из Улан-Удэ пятый год восстанавливается после нападения собак
Фото: Минздрав Бурятии
В Минздраве Бурятии рассказали о судьбе мальчика из Улан-Удэ, пострадавшего от нападения собаки еще несколько лет назад.

15-летний подросток из поселка Забайкальский стал жертвой бродячих собак в январе 2021 года – тогда ему было 11 лет. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы.

Местные врачи экстренно оказали мальчику медицинскую помощь, после чего спецбортом доставили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Средства на транспортировку ребенка выделило правительство Бурятии. Ребенок летел в сопровождении мамы и заместителя главного врача по хирургической части ДРКБ Бато Дондокова.  
 
«В Москве провели операцию. Спустя время, после улучшения самочувствия, с сыном начали заниматься реабилитологи. Уже через 2 месяца занятий он встал на костыли и летом уверенно мог передвигаться с помощью них. Здоровья всем тем, кто помогал и помогает нам по сей день. В свою очередь, мы будем делать все для поддержки сына и у нас обязательно все получится», — рассказала мама мальчика.

Вернувшись домой, прошел лечение в отделениях медицинской реабилитации ДРКБ и поселка Ильинка.  

«Ребенок поступил с обширной укушенной раной ноги, с размозжением мягких тканей, повреждением основного нерва, нарушением иннервации. Он прошел большой путь по восстановлению, и на сегодняшний день мы отмечаем положительную динамику. Да, атрофические изменения тканей и конечности присутствуют, температура конечностей низкая, но мы будем продолжать работу по выздоровление», — сообщил Бато Дондоков.
 
В ближайшее время мальчик пройдет реабилитацию в отделении медицинской реабилитации ДРКБ. У него большие планы на будущее.  
 
«Мечтаю выучиться в автошколе, получить права и научиться водить мотоцикл. Мой папа — автомеханик, возможно, пойду по его стопам, пока планы такие. А пока готовлюсь к экзаменам, оканчиваю в этом году 9 класс», — рассказал подросток.

Напомним, зимой 2020-2021 года по Улан-Удэ прокатилась целая серия нападений собак на людей. Так, все в том же поселке Забайкальский, где собаки атаковали мальчика, за три недели до этого стая псов буквально растерзала 20-летнюю девушку, которая выжила лишь чудом. После этого случая глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала, где рассматривали вопрос об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул. По фактам нападения собак также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Его фигурантом стал тогдашний заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин. Однако по итогам рассмотрения дела суд оправдал чиновника, не найдя в его действиях состава преступления.
Теги
собака

Все новости

В Монголии начали запрещать опасные для детей конные скачки
30.01.2025 в 16:35
Жителей Бурятии просят помочь местным птицам
30.01.2025 в 16:32
Подросток из Улан-Удэ пятый год восстанавливается после нападения собак
30.01.2025 в 15:58
Улан-удэнца оштрафовали за расклейку объявлений
30.01.2025 в 15:54
В Бурятии восстановили электроснабжение отключенных в ДНТ домов
30.01.2025 в 15:29
Петровичу из Бурятии срочно ищут любящую семью
30.01.2025 в 15:19
Сибирячке продали в автосалоне битую иномарку под видом новой
30.01.2025 в 14:52
Жителя Бурятии будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности
30.01.2025 в 14:32
Улететь на север Бурятии станет проще
30.01.2025 в 14:20
Пятеро детей в Бурятии отравились угарным газом
30.01.2025 в 14:04
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Жителя Бурятии будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности
Злоумышленник избил и изнасиловал жертву, а затем ударил ее камнем по голове
30.01.2025 в 14:32
Пятеро детей в Бурятии отравились угарным газом
Одному из них нет еще и года
30.01.2025 в 14:04
В Улан-Удэ дети стали невольными участниками дорожного боевика
Их пьяный отец удирал от полиции вместе с зацепившимся за машину инспектором
30.01.2025 в 12:49
Жителя Бурятии осудили за гибель девушки
Не имеющий прав парень взял машину отца и поехал катать знакомых
30.01.2025 в 11:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru