При переходе через пути ВСЖД пострадало 59 человек

В 2024 году из-за беспечности и несоблюдении правил нахождения в зоне движения поездов, на ВСЖД пострадало 59 человек. Среди травмированных – семеро детей.

При переходе путей различные травмы получили 57 человек, еще двое пострадали от поражения электрическим током.

- Переходить железную дорогу нужно по специальным пешеходным переходам, только на зеленый сигнал светофора и убедившись в отсутствии поездов с обеих сторон. Правило простое, но, к сожалению, не все граждане его соблюдают. Спешка и пренебрежение элементарными мерами безопасности приводят к трагедиям. Особенно, на железной дороге, ведь стальная магистраль – источник повышенной опасности, - подчеркивают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Фото: Номер один