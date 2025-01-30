Происшествия 30.01.2025 в 17:02

При переходе через пути ВСЖД пострадало 59 человек

Среди них семеро детей
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Текст: Елена Кокорина
При переходе через пути ВСЖД пострадало 59 человек

В 2024 году из-за беспечности и несоблюдении правил нахождения в зоне движения поездов, на ВСЖД пострадало 59 человек. Среди травмированных – семеро детей.

При переходе путей различные травмы получили 57 человек, еще двое пострадали от поражения электрическим током.

- Переходить железную дорогу нужно по специальным пешеходным переходам, только на зеленый сигнал светофора и убедившись в отсутствии поездов с обеих сторон. Правило простое, но, к сожалению, не все граждане его соблюдают. Спешка и пренебрежение элементарными мерами безопасности приводят к трагедиям. Особенно, на железной дороге, ведь стальная магистраль – источник повышенной опасности, - подчеркивают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Фото: Номер один

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жд пути ВСЖД

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