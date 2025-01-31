Происшествия 31.01.2025 в 09:42

В Бурятии ищут пропавшую 25-летнюю девушку

Известий о ней нет уже три дня
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ищут пропавшую 25-летнюю девушку

Сотрудниками полиции разыскивается 25-летняя уроженка села Баргузин Светлана Шайдурова. В последний раз ее видели днем 29 января на территории автовокзала на улице Советской в Улан-Удэ.

Девушка европейской внешности, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, имеет длинные черные волосы и карие глаза.

Особые приметы: татуировка в виде птицы на предплечье.

Была одета в черную вязаную шапку, серую куртку до колена с капюшоном, коричневый спортивный костюм и светло-серые кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 29-56-72, 8 -996-935-40-90 или 102.

Фото: полиция РБ

Теги
розыск

Все новости

Подростка в Улан-Удэ обокрали в переполненном автобусе
31.01.2025 в 11:13
Февральские пенсии жителям Бурятии придут на два пораньше
31.01.2025 в 10:55
Многодетной семье в Бурятии разрешили не выплачивать долг ТГК-14
31.01.2025 в 10:44
За водителями в Улан-Удэ будут наблюдать с неожиданных мест
31.01.2025 в 10:18
Жители Бурятии получат детские пособия 3 февраля
31.01.2025 в 10:03
В Улан-Удэ сбили женщину, перебегающую дорогу на красный свет
31.01.2025 в 09:57
Школьников Улан-Удэ вновь освободили от занятий
31.01.2025 в 09:44
В Бурятии ищут пропавшую 25-летнюю девушку
31.01.2025 в 09:42
В Бурятии помогли вернуть деньги обманутому «вкладчику»
31.01.2025 в 09:19
Штрафы за нарушение ПДД
31.01.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ сбили женщину, перебегающую дорогу на красный свет
Пострадавшую доставили в больницу
31.01.2025 в 09:57
«Иволгинский потрошитель» сознался еще в одном убийстве в Бурятии
В 2007 году его жертвой стала жительница Улан-Удэ
30.01.2025 в 17:39
При переходе через пути ВСЖД пострадало 59 человек
Среди них семеро детей
30.01.2025 в 17:02
Подросток из Улан-Удэ пятый год восстанавливается после нападения собак
Мальчик до сих пор проходит курсы реабилитации
30.01.2025 в 15:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru