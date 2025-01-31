В Бурятии ищут пропавшую 25-летнюю девушку

Сотрудниками полиции разыскивается 25-летняя уроженка села Баргузин Светлана Шайдурова. В последний раз ее видели днем 29 января на территории автовокзала на улице Советской в Улан-Удэ.

Девушка европейской внешности, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, имеет длинные черные волосы и карие глаза.

Особые приметы: татуировка в виде птицы на предплечье.

Была одета в черную вязаную шапку, серую куртку до колена с капюшоном, коричневый спортивный костюм и светло-серые кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 29-56-72, 8 -996-935-40-90 или 102.

Фото: полиция РБ