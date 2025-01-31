Происшествия 31.01.2025 в 09:57
В Улан-Удэ сбили женщину, перебегающую дорогу на красный свет
Пострадавшую доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Вчера днем, 30 января, в Улан-Удэ сбили женщину, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшая получила различные травмы и была доставлена в БСМП.
- 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», следуя по ул. Бабушкина на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - комментируют в ГИБДД республики.
Помимо этого, за прошедшие сутки на территории республики выявлено 338 нарушений ПДД. Были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения, зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.
Фото: ГИБДД РБ