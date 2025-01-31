Происшествия 31.01.2025 в 13:03

В Улан-Удэ поезд сбил двух человек

Один из них скончался на месте
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ поезд сбил двух человек

30 января в Улан-Удэ произошло чрезвычайное происшествие. На железнодорожных путях двое человек получили травмы, в результате которых один из них погиб.

О происшествии сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии. Бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшему на месте помощь и эвакуировала в городскую больницу.

Другие подробности произошедшего пока не известны.

Напомним, что ВСЖД недавно опубликовала прошлогоднюю статистику, рассказав, что за 2024 год на железнодорожных путях в Бурятии погибло около 60 человек, семеро из них – дети.

Фото: Елена Кокорина

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