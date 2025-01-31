На детских площадках Улан-Удэ прятали героин

22-летнего студента родом из Центральной Азии привлекли в Улан-Удэ к уголовной ответственности за сбыт героина. Закладки с наркотой он прятал в жилом секторе города, в том числе и на детских площадках.

Сотрудники наркоконтроля МВД республики задержали молодого человека прошлым летом в районе Левого берега при раскладке героина в тайники.

- При нём было несколько пакетиков с запрещенным веществом. Еще 10 закладок с героином были обнаружены позднее спрятанными неподалеку от места происшествия. Координаты их нахождения обвиняемый не успел передать конечным потребителям.

Задержанный рассказал, что получил предложение трудоустроиться на «высокооплачиваемую работу» еще в июне, когда находился на Среднем Урале. А уже в июле по заданию «куратора» отправился в Иркутск, где «поднял» оптовую партию запрещенного вещества для её дальнейшего сбыта в соседнем регионе, - рассказали в МВД.

Злоумышленник снял в Улан-Удэ посуточно квартиру и приобрел всё необходимое для фасовки — электронные весы, зип-лок пакетики и изоленту. В течение нескольких дней он распространял наркотики, пряча свёртки в жилом секторе, в частности, на детских площадках и в районе моста.

- Оборудование для фасовки, героин массой 81,2 грамма, телефоны, банковские карты и деньги в сумме 75 тысяч рублей были изъяты из квартиры в ходе обыска.

Ранее к уголовной ответственности обвиняемый не привлекался, в Россию несколько лет назад. Является студентом учебного заведения.

Уголовное дело было направлено в суд, который в середине января 2025 года вынес приговор — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснили в полиции республики.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Номер один