Забытый номер телефона напомнил о себе улан-удэнцу списанием миллиона

Улан-удэнец лишился более миллиона рублей из-за того, что не отключил привязку банковского сервиса к старому абонентскому номеру. Пропажу он обнаружил утром 30 января и сразу же обратился в полицию.

- В банке мужчина получил выписку по банковской карте, которая подтверждала перевод средств разными транзакциями на имя неизвестного ему человека.

Установлено, что деньги были списаны с помощью абонентского номера, которым заявитель перестал пользовался около года назад, но не отключил привязки. По нему был осуществлен вход в сервис онлайн-банкинга.

Держатель счёта, на который были переведены деньги, тоже был установлен, - рассказали в полиции города.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site