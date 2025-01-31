Жителей Бурятии приглашают на Лыжню России (возрастное ограничение 6+). Лыжная гонка состоится на Верхней Березовке.

- 8 февраля в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке пройдет Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025». Это одно из самых ярких спортивных событий зимы, который объединяет любителей лыжного спорта. Присоединяйтесь к «Лыжне России» и получите заряд бодрости, позитива и новых впечатлений! – сообщили в администрации Улан-Удэ.

Зарегистрироваться на лыжную гонку можно тут.

Приглашаем всех на «Лыжню России-2025»!

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site