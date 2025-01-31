Происшествия 31.01.2025 в 15:06

Житель Бурятии убил отчима и свалил вину на других

Пожилого мужчину он до смерти забил табуретом
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии убил отчима и свалил вину на других

Пьяный житель Прибайкальского района Бурятии поссорился со своим отчимом и до смерти забил его табуретом. Полицейских он пытался обмануть и свалить убийство на неизвестных, но следствие все же докопалось до истины.

Преступление было совершено в ночь на 28 января 2025 года.

- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с пожилым отчимом и нанес ему деревянным табуретом множество ударов по голове. Своей соседке он сказал, что их с отчимом избили неизвестные люди. Потерпевшего госпитализировали, но вскоре от полученных повреждений головы он скончался. На лице, руках и одежде фигуранта были обнаружены следы крови в виде брызг, свидетельствующие о нанесении именно им ударов потерпевшему. В ходе допроса мужчина признался в причастности к преступлению, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время обвиняемый взят под стражу.

Фото: loon.site

 

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