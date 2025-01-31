Происшествия 31.01.2025 в 15:19

На пожаре в Улан-Удэ погибла женщина

Вторую пострадавшую – 73-летнюю женщину удалось спасти
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Текст: Служба информации "Номер один"
На пожаре в Улан-Удэ погибла женщина

Сегодня днем в СНТ «Строитель» горел двухэтажный жилой дом на улице Подорожная.

- До прибытия пожарных родственниками из дома была спасена 73-летняя женщина с признаками отравления продуктами горения и ожогами. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение. В ходе тушения пожара в одном из помещений была обнаружена 51-летняя женщина без признаков жизни, - сообщили в МЧС Бурятии.

Огонь тушили на 76 квадратах 18 специалистов и 6 единиц техники.

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа для установления причины и обстоятельств возникновения пожара.

МЧС России призывает жителей Бурятии установить в доме пожарный извещатель. Громкий звуковой сигнал предупредит об опасности на ранней стадии пожара и спасет вашу жизнь.

 

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии

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