На пожаре в Улан-Удэ погибла женщина

Сегодня днем в СНТ «Строитель» горел двухэтажный жилой дом на улице Подорожная.

- До прибытия пожарных родственниками из дома была спасена 73-летняя женщина с признаками отравления продуктами горения и ожогами. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение. В ходе тушения пожара в одном из помещений была обнаружена 51-летняя женщина без признаков жизни, - сообщили в МЧС Бурятии.

Огонь тушили на 76 квадратах 18 специалистов и 6 единиц техники.

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа для установления причины и обстоятельств возникновения пожара.

МЧС России призывает жителей Бурятии установить в доме пожарный извещатель. Громкий звуковой сигнал предупредит об опасности на ранней стадии пожара и спасет вашу жизнь.

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии