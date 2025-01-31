На пожаре в Улан-Удэ погибла женщина
Сегодня днем в СНТ «Строитель» горел двухэтажный жилой дом на улице Подорожная.
- До прибытия пожарных родственниками из дома была спасена 73-летняя женщина с признаками отравления продуктами горения и ожогами. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение. В ходе тушения пожара в одном из помещений была обнаружена 51-летняя женщина без признаков жизни, - сообщили в МЧС Бурятии.
Огонь тушили на 76 квадратах 18 специалистов и 6 единиц техники.
Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа для установления причины и обстоятельств возникновения пожара.
МЧС России призывает жителей Бурятии установить в доме пожарный извещатель. Громкий звуковой сигнал предупредит об опасности на ранней стадии пожара и спасет вашу жизнь.
Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии