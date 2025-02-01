Происшествия 01.02.2025 в 09:38
Дрейфовавшему два месяца в море жителю Бурятии предъявили обвинение
К Михаилу Пичугину у следователей две главные претензии
Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии Михаилу Пичугину, который чудом выжил после двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело.
Как следует из заявления следственного ведомства, к Михаилу Пичугину у следователей две главные претензии. Во-первых, маршрут, по которому он следовал с пассажирами, не соответствовал правилам безопасности, поскольку пролегал далеко от берега. Во-вторых, он не следил за надлежащим состоянием лодочного мотора. Из-за этого на нем сломалась система охлаждения, что «привело к длительному неуправляемому дрейфу судна в акватории Сахалинского залива и Охотского моря, повлекшему гибель двух пассажиров».
«В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения. Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело.
Как следует из заявления следственного ведомства, к Михаилу Пичугину у следователей две главные претензии. Во-первых, маршрут, по которому он следовал с пассажирами, не соответствовал правилам безопасности, поскольку пролегал далеко от берега. Во-вторых, он не следил за надлежащим состоянием лодочного мотора. Из-за этого на нем сломалась система охлаждения, что «привело к длительному неуправляемому дрейфу судна в акватории Сахалинского залива и Охотского моря, повлекшему гибель двух пассажиров».
«В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения. Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
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