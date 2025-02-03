Происшествия 03.02.2025 в 12:05

В Улан-Удэ задержали бессердечного вора

Мужчина украл телевизор у пенсионерки с деменцией, напоившей его чаем
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали бессердечного вора
Фото: pixabay.com
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 39-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, женщина приехала навестить пожилую тетю, которая живет в многоквартирном доме на ул. Ключевская вместе с общим родственником. В жилище гражданка обнаружила отсутствие телевизора стоимостью более 20 тысяч рублей. 75-летняя пенсионерка, страдающая деменцией, не смогла пояснить, куда исчезла техника.

Как выяснили прибывшие на место оперативники, вечером в квартиру к пожилой женщине заходил знакомый её родственника, которого в тот момент не было дома. Пенсионерка угостила гостя чаем, а он, видя состояние ее здоровья, в ответ на гостеприимство забрал телевизор из зала и покинул жилище.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого по месту жительства. Похищенный телевизор он планировал продать, но не успел. Мужчина ранее был судим за имущественное преступление, нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
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