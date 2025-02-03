В Улан-Удэ задержали злостных алиментщиков

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух граждан в оперативном розыске. Оба мужчины были остановлены для проверки документов в Железнодорожном районе.

- По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов 38-летний улан-удэнец уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка, и задолженность его составляет около 800 тысяч рублей. А задолженность второго задержанного – 57-летнего мужчины – составила 450 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии.

Задержанных граждан передали судебным приставам для разбирательства и дальнейшего принятия правового решения.





Фото: Росгвардия Бурятии