Происшествия 03.02.2025 в 16:23

В Улан-Удэ задержали злостных алиментщиков

Оба мужчины были остановлены для проверки документов в Железнодорожном районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ задержали злостных алиментщиков

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух граждан в оперативном розыске. Оба мужчины были остановлены для проверки документов в Железнодорожном районе.

- По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов 38-летний улан-удэнец уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка, и задолженность его составляет около 800 тысяч рублей. А задолженность второго задержанного – 57-летнего мужчины – составила 450 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии.

Задержанных граждан передали судебным приставам для разбирательства и дальнейшего принятия правового решения.


Фото: Росгвардия Бурятии


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