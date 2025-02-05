Происшествия 05.02.2025 в 09:30

В поселке Бурятии курятник сгорел вместе с курами

Причиной гибели 11 несушек стало замыкание проводки
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Текст: Елена Кокорина
В поселке Бурятии курятник сгорел вместе с курами

Минувшей ночью пожарные Баргузинского района Бурятии выезжали на тушение надворной постройки в поселке Усть-Баргузин. Огнём был охвачен курятник, но к моменту прибытия огнеборцев пламя перешло уже и на соседний сарай.

- Три человека и одна единица техники потушили возгорание менее чем за полчаса на общей площади 12 кв.м. В результате пожара сгорел деревянный курятник, в котором находились 11 кур, все они погибли. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки, - сообщили в ГО и ЧС республики.

Фото: loon.site

 

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