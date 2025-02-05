Происшествия 05.02.2025 в 10:39

В Улан-Удэ водитель устроил ДТП на встречке

Авария произошла на улице Арбузова
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель устроил ДТП на встречке
Фото: ГИБДД Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, случившейся сегодня около 7 утра на улице Арбузова. В результате столкновения обе машины сильно пострадали, к счастью, серьезных травм никто не получил.

«По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Марч». В результате ДТП 47-летний водитель «Ниссана» получил ушибы», - рассказали в Госавтоинспекции.
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