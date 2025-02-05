Происшествия 05.02.2025 в 11:03

Под Новосибирском 5 человек погибли в страшном ДТП на трассе

Водитель «Мазды» выехал на встречку и врезался в ВАЗ
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Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском 5 человек погибли в страшном ДТП на трассе
Фото: Фото: СУ СК РФ по НСО
В Новосибирской области 5 человек погибли в страшной аварии на трассе. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла днем 4 февраля. По предварительной информации, водитель «Мазды» ехал из Усть-Тарки в Татарск, а «ВАЗ» ехал ему навстречу.

- Водитель «Мазды» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-2107», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отечественном авто ехало пять человек: трое погибли, а двое попали в больницу. За рулем «семерки» был 48-летний Андрей. Также рядом ехала его супруга 44-летняя Светлана.

- Вместе с ними был еще средний сын. Они втроем погибли. Андрей работал в ДРСУ, а Светлана в магазине. Она и на кассе помогала, и в зале помогала. У них осталось еще двое детей: дочка и сын, - рассказали местные жители. – Вместе с ними в машине была ее коллега и ее сын. Вроде как им надо было медосмотр пройти в больнице. И они либо ехали на него, либо возвращались.

Женщина и сын выжили. Они попали в больницу. Также в больнице оказалась пассажирка иномарки.

- Она даже в сознание не приходила, у нее тяжелое состояние. Вместе с ней в машине был ее сожитель. Он погиб. У них дочка есть, и еще от первого брака у девушки сын есть. Они его вместе воспитывали, - говорят сельчане.

Водитель «Мазды» 42-летний Владислав также погиб. Судя по соцсетям, мужчина недавно женился.

По факту ДТП следователи начали доследственную проверку. Прокуратура поставила ход расследования на контроль.

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