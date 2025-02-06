Происшествия 06.02.2025 в 09:00

Дети в Улан-Удэ пострадали от наезда грузовика

Несовершеннолетние находились в легковом автомобиле
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Текст: Елена Кокорина
Дети в Улан-Удэ пострадали от наезда грузовика

Вчера вечером, 5 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП, пострадавшими в котором оказались несовершеннолетние дети. Всех их доставили для осмотра в больницу.

Авария случилась в Советском районе г. Улан-Удэ. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Из подробностей пока только то, что водитель большегрузного автомобиля «Мерседес» врезался в стоящий на светофоре легковой автомобиль «Тойота», в котором, в том числе, находились дети.

Фото: ГИБДД РБ

 

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с 5 по 11 февраля

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