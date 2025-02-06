Покупая дрова жительница Бурятии наткнулась на мошенников

В Бурятии 52-летняя жительница Северобайкальска попала в сети мошенников, пытаясь купить дрова. Сообщение о их продаже она увидела в мессенджере.

Как рассказали в полиции республики, связавшись с продавцом женщина не удостоверилась в чистоте сделки и в ходе переписки перевела ему оплату за дрова – более 17 тысяч рублей на счет в онлайн банке популярного маркетплейса. Как только деньги поступили на счет продавца, он перестал выходить на связь, а объявление исчезло из мессенджера.

Будьте бдительны и всегда досконально проверяйте всю информацию, поступающую из интернета, соцсетей и мессенджеров.

Фото: loon.site