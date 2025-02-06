Происшествия 06.02.2025 в 10:07
Водитель в Бурятии съехал с дороги между двумя селами
Мужчину доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Вчера днем, 5 февраля, в Прибайкальском районе Бурятии 43-летний водитель автомобиля «Тойота Таун Айс Ноа» потерял управление и съехал с дороги.
Как рассказали в ГИБДД республики мужчина сел за руль без прав и направлялся в село Шергино из Татаурово. В результате ДТП водитель был госпитализирован в медицинское учреждение.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Бурятии совершено 44 аварии с механическими повреждениями ТС. Также инспекторами ДПС выявлено 290 нарушений ПДД, задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей с признаками опьянения.
Фото: ГИБДД РБ
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