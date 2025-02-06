В Улан-Удэ задержали серийного вора

В Улан-Удэ задержали вора-серийника, который подворовывал продукты и выпивку из местного магазина. Мужчину поймали с поличным продавцы торговой точки и сдали правоохранителям.

Пострадавший от рук нечистого на руку горожанина магазин находился в Октябрьском районе на улице Бабушкина.

- Работники магазина рассказали, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения видно, что задержанный причастен и к ранее совершенным кражам. Днем ранее мужчина похитил с прилавка товаров на сумму свыше 4000 рублей, а вечером еще на 2000. На следующий день злоумышленник украл продукции на общую сумму более 7 тысяч рублей. Похищенные предметы личной гигиены, продукты питания и бутылки со спиртным он прятал за пазуху и по карманам и проходил мимо кассы, не оплатив товар, - рассказали в Росгвардии республики.

33-летнего ранее судимого улан-удэнца передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В содеянных фактах мужчина уже признался.

Фото: Росгвардия Бурятии