В Бурятии второй день ищут пропавших рыбаков

Сегодня в Бурятии продолжились поиски двух рыбаков, пропавших в Баргузинском районе.Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», мужчины уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.Вчера спасатели Усть-Баргузинского ПСП на вездеходе обследовали 20 км береговой линии, в том числе съезды на лед от села Максимиха, проехав на 3 км вглубь акватории озера Байкал. Однако поиски результатов не дали.Сегодня спасатели Усть-Баргузинского ПСП снова выехали на поиски рыбаков, к ним присоединились сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС.