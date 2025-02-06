Происшествия 06.02.2025 в 10:28
В Бурятии второй день ищут пропавших рыбаков
Мужчины уехали рыбачить на Байкал в районе Максимихи
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Бурятии продолжились поиски двух рыбаков, пропавших в Баргузинском районе.
Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», мужчины уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.
Вчера спасатели Усть-Баргузинского ПСП на вездеходе обследовали 20 км береговой линии, в том числе съезды на лед от села Максимиха, проехав на 3 км вглубь акватории озера Байкал. Однако поиски результатов не дали.
Сегодня спасатели Усть-Баргузинского ПСП снова выехали на поиски рыбаков, к ним присоединились сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС.
Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», мужчины уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.
Вчера спасатели Усть-Баргузинского ПСП на вездеходе обследовали 20 км береговой линии, в том числе съезды на лед от села Максимиха, проехав на 3 км вглубь акватории озера Байкал. Однако поиски результатов не дали.
Сегодня спасатели Усть-Баргузинского ПСП снова выехали на поиски рыбаков, к ним присоединились сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС.