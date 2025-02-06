Происшествия 06.02.2025 в 11:34

В Бурятии за год изъяли 23 кило синтетики

Масса изъятой марихуаны исчисляется сотнями килограмм
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за год изъяли 23 кило синтетики
Фото: архив «Номер один»
В МВД Бурятии отчитались о результатах борьбы с наркоторговлей в 2024 году. Как рассказали в полиции, всего за год выявлено 1145 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. Изъято свыше 662 кг наркотиков, из которых 638 кг относятся к каннабисной группе и более 23 кг – синтетические наркотики.

«Всего в 2024 году раскрыто 983 наркопреступления, в том числе 248 связанных с распространением наркотиков, 232 преступления, совершенных преступными группами и преступным сообществом. Задержаны и изолированы от общества 55 активных участников наркогруппировок, которые по приговорам суда получили от 10 до 18 лет лишения свободы», - сообщили в МВД.

Так, в августе 2024 года сотрудники наркоконтроля совместно с коллегами из ФСБ разгромили подпольную нарколабораторию в Улан-Удэ. В ходе обысков было изъято свыше 17,5 кг мефедрона - это 90 тысяч разовых доз. Ущерб наркопреступности составил 450 млн рублей. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков за всю историю правоохранительных органов республики. Трех человек, причастных к изготовлению зелья, задержали.

Также был перекрыт канал поставки героина в Бурятию. Наркотик поступал в республику из одного из государств Центральной Азии. По этому делу задержан один иностранец.
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