Происшествия 06.02.2025 в 11:52

В Бурятии нашли место провала, где могли утонуть рыбаки

Сейчас спасатели возвращаются на базу для подготовки водолазного оборудования
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли место провала, где могли утонуть рыбаки
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии спасатели, выдвинувшиеся на поиски пропавших на Байкале рыбаков, обнаружили предварительное место провала автомобиля под лед. Оно находится в километре от берега в районе села Максимиха. Глубина в этом месте составляет 8-10 м метров, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

Сейчас спасатели возвращаются на базу для подготовки водолазного оборудования.

Напомним, двое мужчин уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

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