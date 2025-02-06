В Бурятии нашли место провала, где могли утонуть рыбаки

Сейчас спасатели возвращаются на базу для подготовки водолазного оборудования.









Напомним , двое мужчин уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.

В Бурятии спасатели, выдвинувшиеся на поиски пропавших на Байкале рыбаков, обнаружили предварительное место провала автомобиля под лед. Оно находится в километре от берега в районе села Максимиха. Глубина в этом месте составляет 8-10 м метров, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».