Происшествия 06.02.2025 в 12:13

В Улан-Удэ дом-сауну спасают всем миром

На помощь работникам ТГК-14 брошены сотрудники Комбината по благоустройству
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дом-сауну спасают всем миром
Фото: скриншот видео
Власти Улан-Удэ пытаются спасти многоквартирный дом на улице Калашникова, который из-за порыва на теплотрассе превратился в парилку. Аварию там работники ТГК-14 не могут ликвидировать уже больше недели.

«Для устранения аварии задействованы все коммунальные службы города. На помощь специалистам ТГК-14 Комбинат по благоустройству направил специализированную технику, предназначенную для откачки жидких отходов. Это вакуумные и илососные машины, а также мобильные бригады. Их задача - откачать воду из подвалов и образовавшейся после вскрышных работы ямы, после чего ТГК-14 проведет сварку», - рассказали в мэрии города.

Для поиска и устранения утечки ТГК-14 отключила отопление и горячую воду в домах по ул. Мокрова, №19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29 и ул. Калашникова, 16, 17 и 18. Отключение продлится до 14:30.

«В настоящее время идет откачка воды из канала, вода перестала в него поступать. Также постепенно откачивают воду из тепловых камер, вода уходит из подвалов. На месте работают представители Комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района, ТГК-14. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы закончить работы в самое ближайшее время. Ситуация на контроле у мэра города», - заявили в администрации Улан-Удэ.

Напомним, из-за аварии на теплосети горячая вода из тепловой камеры течет в подвал дома. От повышенной влажности страдают жильцы первого этажа и расположенной там аптеки. В квартирах уже набухли дверные проемы и сами двери, в аптеке набухли и частично упали подвесные потолки. Сигнал о происшествии поступил в мэрию еще 26 января.

Вчера градоначальник поручил управляющей компании зафиксировать ущерб во всех пострадавших квартирах и сделать соответствующие акты. Также планируется заказать экспертизу, чтобы проверить повреждения дома.
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