Происшествия 06.02.2025 в 15:11

За последние сутки в Бурятии произошло 14 киберпреступлений

Половина случаев связана со взломами порталов Госуслуг и аккаунтом в соцсетях
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Текст: Служба информации "Номер один"
За последние сутки в Бурятии произошло 14 киберпреступлений

За последние сутки в Бурятии произошло 14 киберпреступлений. Половина случаев связана со взломами порталов Госуслуг и аккаунтом в соцсетях.

- Среди них 6 случаев связаны со взломами порталов Госуслуг и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Общий ущерб составил свыше 700 тыс. рублей, причем больше половины этой суммы приходится на жителей Улан-Удэ, - сообщает МВД по Республике Бурятия.

70-летнему пенсионеру пообещали заработать на покупке и продаже драгоценных металлов. Он взял кредит на сумму 200 тыс. рублей и перевел их мошенникам. Мужчина понял свою ошибку лишь тогда, когда не смог вывести «заработок».

23-летнего улан-удэнца заманили предложением заработать на маркетплейсе. Ссылку ему отправил в мессенджере знакомый. Мошенник получил доступ к персональным данным молодого человека и оформил на него микрозайм на 7 тыс. рублей.

52-летняя женщина хотела купить дрова и нашла объявление в мессенджере. Переведя более 17 тыс. рублей мошенникам, она осталась без дров и денег.

- Призываем горожан быть осторожными и не разглашать личные данные, коды и пароли! Помните, что легких денег не бывает. Прекращайте звонки и переписки при первых подозрительных фразах, - сказали полицейские.

 

Фото: loon.site

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