Жителям дома-сауны в Улан-Удэ выдадут пушки

Вчера вечером мэр города Игорь Шутенков поручил выдать жителям улицы Калашникова тепловые пушки, чтобы они смогли просушить свои квартиры. Пушки будут выдавать сегодня до 14 часов в автобусе оперативного штаба, который стоит рядом с пострадавшим домом. Также их можно получить в комитете по ГО и ЧС по адресу ул. Кирова, 37.





Авария на теплосети в районе дома № 17 по ул. Калашникова устранена, заявили сегодня утром в мэрии города.«Свищ заварили, участок, где произошел прорыв, заменили. Специалисты работали всю ночь. В 4:10 включили теплоснабжение по нормальной схеме. Что касается благоустройства территории, то его проведет ТГК-14 за свой счет», - сообщили в городской администрации.«Проведем анализ произошедшего, в том числе работы гарантирующего поставщика. Будут сделаны серьезные выводы. Также проконтролируем перерасчет ТГК-14 для жителей», - заверил горожан Игорь Шутенков.Напомним, из-за аварии на теплосети горячая вода из тепловой камеры текла в подвал дома. От паров и повышенной влажности страдали жильцы многоэтажки и их имущество. Отметим, что сигнал о происшествии поступил еще 26 января. Однако долгое время работники ТГК-14 не могли справиться с ситуацией. В итоге городским властям пришлось направить им в помощь сотрудников Комитета городского хозяйства.