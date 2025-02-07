Происшествия 07.02.2025 в 09:30

Жителям дома-сауны в Улан-Удэ выдадут пушки

В мэрии заявили о полной ликвидации аварии
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Текст: Андрей Константинов
Жителям дома-сауны в Улан-Удэ выдадут пушки
Фото: скриншот видео
Авария на теплосети в районе дома № 17 по ул. Калашникова устранена, заявили сегодня утром в мэрии города.

«Свищ заварили, участок, где произошел прорыв, заменили. Специалисты работали всю ночь. В 4:10 включили теплоснабжение по нормальной схеме. Что касается благоустройства территории, то его проведет ТГК-14 за свой счет», - сообщили в городской администрации.

Вчера вечером мэр города Игорь Шутенков поручил выдать жителям улицы Калашникова тепловые пушки, чтобы они смогли просушить свои квартиры. Пушки будут выдавать сегодня до 14 часов в автобусе оперативного штаба, который стоит рядом с пострадавшим домом. Также их можно получить в комитете по ГО и ЧС по адресу ул. Кирова, 37.


«Проведем анализ произошедшего, в том числе работы гарантирующего поставщика. Будут сделаны серьезные выводы. Также проконтролируем перерасчет ТГК-14 для жителей», - заверил горожан Игорь Шутенков.

Напомним, из-за аварии на теплосети горячая вода из тепловой камеры текла в подвал дома. От паров и повышенной влажности страдали жильцы многоэтажки и их имущество. Отметим, что сигнал о происшествии поступил еще 26 января. Однако долгое время работники ТГК-14 не могли справиться с ситуацией. В итоге городским властям пришлось направить им в помощь сотрудников Комитета городского хозяйства.
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