Происшествия 07.02.2025 в 09:40

Автоледи из Бурятии сбила велосипедиста

Мужчина в результате столкновения получил тяжкий вред здоровью
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Текст: Служба информации "Номер один"
Автоледи из Бурятии сбила велосипедиста

Автоледи из Бурятии сбила велосипедиста. Мужчина в результате столкновения получил тяжкий вред здоровью. Виновница аварии не захотела платить компенсацию. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- Женщина, находясь за рулем автомобиля, при совершении поворота налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу велосипедисту и совершила с ним столкновение. В результате ДТП мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в службе судебных приставов.

Пострадавший велосипедист обратился с иском в суд о компенсации морального вреда. Гражданку обязали выплатить 260 тысяч рублей. Однако, с выплатами женщина не торопилась.

Судебный пристав-исполнитель арестовал её смартфон. После этого виновница аварии оплатила задолженность в полном объеме.

 

Фото: loon.site

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