Происшествия 07.02.2025 в 09:43

В Бурятии «Лэнд Крузер» врезался в автомобиль с маленькими детьми

Ребятишек доставили в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «Лэнд Крузер» врезался в автомобиль с маленькими детьми
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло около 5 часов вечера 6 февраля в селе Сосново-Озерское. Там на улице Первомайской 42-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» врезался в «Тойоту Виндом» под управлением 29-летней женщины.

«В результате аварии в больницу для осмотра доставлены двое детей из «Тойоты Виндом»: 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Отметим, что дети ехали в машине в специальных удерживающих автокреслах», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
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с 5 по 11 февраля

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