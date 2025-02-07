В Бурятии «Лэнд Крузер» врезался в автомобиль с маленькими детьми

ДТП произошло около 5 часов вечера 6 февраля в селе Сосново-Озерское. Там на улице Первомайской 42-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» врезался в «Тойоту Виндом» под управлением 29-летней женщины.«В результате аварии в больницу для осмотра доставлены двое детей из «Тойоты Виндом»: 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Отметим, что дети ехали в машине в специальных удерживающих автокреслах», - сообщили в ГИБДД Бурятии.