Двухметровая лосиха в нацпарке Бурятии вышла на дорогу

В Забайкальском национальном парке Бурятии водителям посоветовали быть осторожнее, так как на дорогу возможен выход лосей. Прекрасную лесную великаншу с телятами на проезжей части инспекторы «Заповедного Подлеморья» встретили совсем недавно.

- В кадр попала только она. Прекрасная, грациозная дама не испугалась сотрудников и вполне спокойно перешла дорогу, направляясь к своей семье. Призываем водителей, посещающих нацпарк, быть крайне осторожными. Эти величественные животные могут не только стать жертвой ДТП, но и навредить пассажирам, ведь средний рост лося превышает два метра, а его вес – около 500 кг. Не торопитесь и тогда встречи с лесными обитателями будут не трагедией, а радостью!

Фото: скриншот видео госинспектора Валерия Вторушина, «Заповедное Подлеморье»