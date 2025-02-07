Происшествия 07.02.2025 в 09:54

Двухметровая лосиха в нацпарке Бурятии вышла на дорогу

Отважная мать совсем не испугалась людей
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Текст: Елена Кокорина
Двухметровая лосиха в нацпарке Бурятии вышла на дорогу

В Забайкальском национальном парке Бурятии водителям посоветовали быть осторожнее, так как на дорогу возможен выход лосей. Прекрасную лесную великаншу с телятами на проезжей части инспекторы «Заповедного Подлеморья» встретили совсем недавно.

- В кадр попала только она. Прекрасная, грациозная дама не испугалась сотрудников и вполне спокойно перешла дорогу, направляясь к своей семье. Призываем водителей, посещающих нацпарк, быть крайне осторожными. Эти величественные животные могут не только стать жертвой ДТП, но и навредить пассажирам, ведь средний рост лося превышает два метра, а его вес – около 500 кг. Не торопитесь и тогда встречи с лесными обитателями будут не трагедией, а радостью!

Фото: скриншот видео госинспектора Валерия Вторушина, «Заповедное Подлеморье»

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