Обновление гардероба для улан-удэнки обернулось надувательством

Молодая жительница Улан-Удэ осталась без денег при покупке одежды онлайн. Переведя деньги за модные обновки, она с удивлением обнаружила, что магазин из мессенджера лопнул, как мыльный пузырь, а 35-летняя жертва обмана в итоге потеряла около 10 тысяч рублей.

Подробности истории рассказали в полиции республики.

- В поисках обновок женщина нашла группу в мессенджере с красивыми фотографиями и привлекательными ценами. Она тут же написала менеджеру, который уделил ей немало внимания: предоставил фотографии имеющегося ассортимента и сориентировал по размерам. Горожанка выбрала несколько обновок и перевела оплату за товар. Как только деньги поступили на счет «продавца», переписка и сама группа магазина в мессенджере удалились, - пишут в группе полиции.

В ведомстве также отмечают, что за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 6 из них – взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

Подавляющая часть тех, кто подвергся обману аферистов - работающие граждане от 30 до 65 лет. Большинство из потерпевших - женщины. Самой старшей из потерпевших - 75 лет.

В общей сложности жители Бурятии потеряли более 638 тысяч рублей, свыше 405 тысяч рублей из них - улан-удэнцы. Также на обманные уловки попались жители Иволгинского, Кяхтинского, Селенгинского и Северобайкальского районов.

Полиция Бурятии призывает граждан быть настороже и не поддаваться обману. Помните, что «безопасных счетов» не существует, а передавать третьим лицам пароли и коды — недопустимо. Также соблюдайте правила безопасности при покупках онлайн.

Фото: loon.site