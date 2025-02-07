Неисправный колодец в Улан-Удэ оставил без воды 160 домов
160 домов в Октябрьском районе Улан-Удэ остались сегодня утром, 7 февраля, без водоснабжения. Причина – потекший колодец по улице Барнаульская.
Заявка на течь воды из колодца по ул. Барнаульская, 122а поступила дежурному сегодня утром.
- В 10:30 вода была закрыта. В результате чего временно без водоснабжения остались 160 частных домов по ул. Дальневосточная, ул. К. Цеткин, ул. Северная, ул. Р. Люксембург, ул. Барнаульская и ул. Манская. Бригада проводит работы по устранению утечки на водопроводной сети Д-200мм. Мы прилагаем все усилия для быстрого устранения проблемы. Спасибо за понимание, - пишут в МУП «Водоканал».
По возникшим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу 44-00-00 и 44-10-33.
Фото: МУП «Водоканал»