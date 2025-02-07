Жительницу Улан-Удэ осудили за смерть рабочего

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала обвинение в отношении местной жительницы, которая признана виновной в гибели рабочего.

Трагедией окончился один из июльских дней 2023 года для одного из рабочих, трудившихся на стройке многоэтажного жилого дома в 106 мкр. Машинист башенного крана, не имевший никакой специальной подготовки к работе с башенным краном, уронил на рабочего бункер с бетоном. Рабочий получил тяжелые травмы и умер в больнице.

В 2019 году улан-удэнка зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель с видом деятельности «аренда и лизинг строительных машин и оборудования». В 2021 году женщина приобрела башенный кран.

В мае 2023 года горожанка заключила договор с фирмой-субподрядчиком стройфирмы, которая застраивала 106 мкр. Женщина обязалась предоставить для работы башенный кран и машиниста для работы на кране.

Свои услуги женщине предложил мужчина. Он сказал, что у него есть квалификация машиниста башенного крана 4 разряда. Однако мужчина проходил обучение лишь на машиниста козлового, мостового кранов. Но выход из положения он нашел: в удостоверение на право обслуживания объектов Ростехнадзора он внес сведения о том, что является машинистом башенного крана 4 разряда.

Владелица башенного крана поверила незнакомцу и не удостоверилась, действительно ли мужчина имеет соответствующую квалификацию.

В указанный день мужчина вышел на работу. Поскольку управлять башенным краном он не умел, на стройплощадке произошел несчастный случай – машинист уронил на строителя бункер с бетоном. Мужчина умер через 8 дней в больнице от множества тяжёлых травм.

Под суд попала владелица крана. Женщину судили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Октябрьский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью. связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах на срок один год.





Фото: "Номер один"