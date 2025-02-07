Происшествия 07.02.2025 в 11:48

Жительница Улан-Удэ потеряла более 1,8 миллионов рублей

Она пыталась заработать на инвестициях
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Улан-Удэ потеряла более 1,8 миллионов рублей

В полицию г. Улан-Удэ обратилась 29-летняя местная жительница, работающая продавцом в магазине, с заявлением о мошеннических действиях.

- В середине декабря на сайте знакомств она познакомилась с молодым человеком. Уже вскоре пара продолжила общение в мессенджере.
Новый знакомый сообщил ей об имеющейся возможности приумножить доход путём заработка на инвестировании и предложил связаться с инвестиционным менеджером, - рассказали в полиции.

Спустя неделю последний вышел на нее сам. Он отправил ссылку на приложение видеосвязи, отметив, что через него удобнее общаться. По указанию афериста заявительница установила этот сервис и несколько других, зарегистрировалась в них и внесла свой первый взнос - 15 тысяч рублей.

Включив в одном из приложений демонстрацию экрана, она начала «инвестировать».

27 декабря лже-сотрудник сообщил о новогодней программе, которая, якобы, приумножает вложения в два раза. Девушка, не желая упускать представленной возможности, оформила онлайн-кредит на 300 тысяч рублей. 205 тысячами рублей из этой суммы она пополнила инвестиционный счет.

Через 2 дня по указанию псевдо-менеджера потерпевшая взяла еще два кредита в двух других банках - на 605 тысяч и 175 тысяч рублей. Средства она отправила по указанным реквизитам.

10 января улан-удэнка хотела снять «заработанное», но интернет-преступник сообщил о неполадках с инвестиционным приложением, и, в связи с этим — о необходимости внесения на счёт 530 тысяч рублей. Он отметил, что так удастся «обойти» ошибки сервиса. Это и сделала горожанка.

Очередной легендой стала «необходимость подключения операциониста для вывода денег». Злоумышленник добавил, что это платная услуга, её стоимость составляет 300 тысяч рублей. Деньги девушка заняла у брата (тот, пытаясь помочь, взял на своё имя займ) и перечислила мошенникам.

Когда заявительнице сообщили о необходимости найти доверенное лицо для зачисления прибыли, гражданка вновь направилась к родственнику, но тому ситуация показалась подозрительной. Он понял: с сестрой взаимодействуют мошенники. Только после его убеждений потерпевшая отказалась от идеи вывода средств и обратилась в полицию.

Общий причиненный ей ущерб составил более 1,8 млн рублей, из которых 100 тысяч были ее личными накоплениями, остальные — кредитные деньги её и брата.

Отметим, что по месту работы девушки профилактические мероприятия проводились более 10 раз, но участия в них она не принимала из-за высокой загруженности. О видах мошенничества заявительница знала из СМИ.

 

Фото: Номер один

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мошенники Бурятия

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