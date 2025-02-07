Происшествия 07.02.2025 в 11:54

В Хоринском районе сгорела котельная частного дома

Из жильцов никто не пострадал
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Хоринском районе сгорела котельная частного дома

Минувшей ночью в селе Хоринск загорелась котельная. Об этом очевидцы незамедлительно сообщили в пожарную часть.

- Пожарные потушили возгорание менее чем за 40 минут на площади 50 кв.м. До прибытия пожарных подразделений жильцы дома эвакуировались самостоятельно и не пострадали. В результате сгорела пристроенная к жилому дома котельная, огнём повреждена кровля дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужила неисправность трубы дымохода отопительного котла.

 

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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