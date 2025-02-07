Происшествия 07.02.2025 в 14:01

В Улан-Удэ задержали квартирного вора

Он обокрал квартиру у местной жительницы и похитил велосипед
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ задержали квартирного вора

Днем 2 февраля в Октябрьский отдел полиции г. Улан-Удэ с заявлением о краже с проникновением в жилище обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что минувшей ночью неизвестный вынес из ее квартиры имущество на общую сумму 12 тысяч рублей.

А днем 3 февраля в органы внутренних дел с сообщением о краже трюкового велосипеда с лестничной клетки многоквартирного дома в пос. Энергетик обратилась 40-летняя местная жительница. Стоимость транспортного средства горожанка оценила в 19 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские г. Улан-Удэ задержали 21-летнего подозреваемого в данных фактах кражи имущества.

- Молодой человек рассказал правоохранителям, что в конце января вышел из СИЗО, где находился за совершение имущественного преступления. Неделю он занимался бродяжничеством и вечером 2 февраля оказался в пос. Энергетик. Там он зашел в подъезд многоквартирного жилого дома и поднялся на лестничную клетку 4 этажа, где и заметил незакрепленный велосипед. Немного погревшись, он взял транспортное средство и вышел из подъезда, - сообщили в полиции.

Дойдя пешком до ул. Бабушкина, он вновь зашел в жилой дом и на лифте поднялся на 17 этаж. Там он бросил чужой велосипед и спустился на 1 этаж, попутно пытаясь найти запертые двери квартир.

Одна из квартир, внутри которой спали хозяева, оказалась не заперта. Злоумышленник прошелся по помещению, забрал умную колонку, гель для душа, 300 рублей наличными, банковские карты и поспешно удалился.

Все остальное время он провел в близлежащем компьютерном клубе, где арендовал место, расплатившись украденной банковской картой. Также он периодически выходил за продуктами в магазин и торговые точки быстрого питания. Предварительно, предприимчивый горожанин потратил около 5, 5 тысяч рублей.

Похищенное изъято и возвращено владельцам. Денежный ущерб не возмещен.

Виновный был задержан, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Фото: Номер один

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