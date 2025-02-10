В Бурятии водителей большегрузов оштрафовали на 132 миллиона рублей

В Бурятии в 2024 году водителям большегрузов выписаны штрафы на сумму 132 миллиона рублей. Они неоднократно нарушали весогабаритные нормы.



- В 2024 году на территории республики водителями большегрузов совершены 386 нарушений весогабаритных норм. Они зафиксированы автоматическими пунктами весогабаритного контроля, установленными на региональных дорогах. Общая сумма наложенных штрафов составила 132 миллиона рублей, из них взыскано 56,7 миллиона рублей, - сообщил минтранс Бурятии.

Соблюдение весогабаритных норм имеет важное значение для сохранения дорожной инфраструктуры, поскольку превышение допустимого веса грузовиков ускоряет износ и разрушение дорог.

Данные о нарушениях передаются в Ространснадзор Центрального федерального округа, где и выносятся постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности.

- Согласно федеральному законодательству, автомобилистам запрещено движение на тяжеловесных транспортных средствах, масса которых превышает допустимые нормы более чем на 10%, а также на крупногабаритных транспортных средствах и автомобилях, перевозящих опасные грузы без соответствующих разрешений, - пояснили в ведомстве.

Всего на дорогах Бурятии функционирует шесть автоматических и один передвижной комплекс.

Сумма штрафа за нарушение правил перевозки крупногабаритного и/или тяжеловесного груза составляет от 1,5 тысячи до 600 тысяч рублей.

Фото: минтранс Бурятии