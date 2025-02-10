Происшествия 10.02.2025 в 10:57
В Бурятии пьяный водитель фуры повредил заправку
Мужчину пришлось задержать
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил вызов с АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Береговая Кабанского района. Там фура во время движения повредила имущество заправки.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что водитель большегруза был пьян. 43-летнего мужчину, жителя Кемеровской области, задержали.
«Задержанный водитель с признаками алкогольного опьянения был передан сотрудникам ДПС для принятия правого решения в соответствии с законодательством», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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