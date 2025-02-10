В Бурятии пьяный водитель фуры повредил заправку

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что водитель большегруза был пьян. 43-летнего мужчину, жителя Кемеровской области, задержали.







«Задержанный водитель с признаками алкогольного опьянения был передан сотрудникам ДПС для принятия правого решения в соответствии с законодательством», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Фото: Росгвардия Бурятии

В Бурятии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил вызов с АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Береговая Кабанского района. Там фура во время движения повредила имущество заправки.