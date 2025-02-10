Происшествия 10.02.2025 в 11:08
В Улан-Удэ автомобиль снес деревья на березовой аллее
Их высадили в 2022 году
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 7 февраля около торгового центра «Мёд» водитель автомобиля Changan вылетел на обочину и снес высаженные там деревья.
«На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и представители Управления административного контроля. Ущерб оценивается в 22 тысячи рублей, которые будут взысканы с виновника аварии», - сообщили в МБУ «Городское лесничество».
Березовая аллея на этом месте была высажена в 2022 году специальной машиной-пересадчиком. Как отметили в Городском лесничестве, все деревья прижились и украшали городские пространства.
Фото: МБУ «Городское лесничество»
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