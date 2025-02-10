В Улан-Удэ автомобиль снес деревья на березовой аллее

«На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и представители Управления административного контроля. Ущерб оценивается в 22 тысячи рублей, которые будут взысканы с виновника аварии», - сообщили в МБУ «Городское лесничество».





Березовая аллея на этом месте была высажена в 2022 году специальной машиной-пересадчиком. Как отметили в Городском лесничестве, все деревья прижились и украшали городские пространства.







Фото: МБУ «Городское лесничество»

В Улан-Удэ 7 февраля около торгового центра «Мёд» водитель автомобиля Changan вылетел на обочину и снес высаженные там деревья.