Происшествия 10.02.2025 в 11:26

В Бурятии сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений

Статистикой преступлений за январь поделилась прокуратура республики
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений

В Бурятии сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, но по-прежнему растет число киберпреступлений. Статистикой преступлений за январь 2025 года поделилась прокуратура республики.

- В республике зарегистрировано на 11,1% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (1 311 против 1 475). Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-8,1%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-23,5%), разбоев (-60%), краж (-25,3%), мошенничеств (-3,2%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-62,5%), - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Количество убийств и грабежей соответствует уровню прошлого года. Число наркопреступлений возросло на 8,2%.

Также снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-16,7%), в состоянии алкогольного опьянения (-3,2%). Их процент в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 19% и 33,2% соответственно.

- По-прежнему расчет число преступлений, связанных с использованием информационных технологий. В январе зарегистрировано 458 таких преступлений (+2,7%), большую часть которых составили хищения денежных средств (252) и преступления в сфере компьютерной информации (121). Причиненный гражданам ущерб превысил 48 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Несовершеннолетними лицами либо при их соучастии совершены 75 преступлений в январе (23 в январе прошлого года), лицами, ранее совершавшими преступления – 525 (474 в январе прошлого года).

 

Фото: Номер один

Теги
прокуратура бурятии

Все новости

Сыну погибшей на производстве улан-удэнки выплатят миллион
10.02.2025 в 12:16
Победы большие и малые
10.02.2025 в 12:04
В Бурятии за январь проверили более 500 большегрузов и автобусов
10.02.2025 в 11:50
В Улан-Удэ главврача отпустили из СИЗО
10.02.2025 в 11:36
В Бурятии появились «церковные» мошенники
10.02.2025 в 11:29
В Бурятии сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений
10.02.2025 в 11:26
В Улан-Удэ автомобиль снес деревья на березовой аллее
10.02.2025 в 11:08
В Бурятии увеличили материнский капитал на 9,5 процентов
10.02.2025 в 10:57
В Бурятии пьяный водитель фуры повредил заправку
10.02.2025 в 10:57
Житель Таксимо в Бурятии пожаловался на весну в квартире
10.02.2025 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ главврача отпустили из СИЗО
Вероятно, Баир Очиров пошел на сотрудничество со следствием
10.02.2025 в 11:36
В Бурятии появились «церковные» мошенники
Жертвой оказалась 46-летняя местная жительница
10.02.2025 в 11:29
В Улан-Удэ автомобиль снес деревья на березовой аллее
Их высадили в 2022 году
10.02.2025 в 11:08
В Бурятии пьяный водитель фуры повредил заправку
Мужчину пришлось задержать
10.02.2025 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru