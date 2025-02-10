В Бурятии сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, но по-прежнему растет число киберпреступлений. Статистикой преступлений за январь 2025 года поделилась прокуратура республики.

- В республике зарегистрировано на 11,1% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (1 311 против 1 475). Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-8,1%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-23,5%), разбоев (-60%), краж (-25,3%), мошенничеств (-3,2%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-62,5%), - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Количество убийств и грабежей соответствует уровню прошлого года. Число наркопреступлений возросло на 8,2%.

Также снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-16,7%), в состоянии алкогольного опьянения (-3,2%). Их процент в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 19% и 33,2% соответственно.

- По-прежнему расчет число преступлений, связанных с использованием информационных технологий. В январе зарегистрировано 458 таких преступлений (+2,7%), большую часть которых составили хищения денежных средств (252) и преступления в сфере компьютерной информации (121). Причиненный гражданам ущерб превысил 48 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Несовершеннолетними лицами либо при их соучастии совершены 75 преступлений в январе (23 в январе прошлого года), лицами, ранее совершавшими преступления – 525 (474 в январе прошлого года).

Фото: Номер один