Происшествия 10.02.2025 в 11:29

В Бурятии появились «церковные» мошенники

Жертвой оказалась 46-летняя местная жительница
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии появились «церковные» мошенники

Как говорится, ничего святого: в Бурятии мошенник притворился священником и отправил 46-летней местной жительнице сообщение со ссылкой на сайт знакомств. Открыв его и сильно удивившись, она дала «зеленый свет» аферистам для оформления на нее множества займов через Госуслуги.

Подробностями случившейся истории поделились в полиции республики.

- Поздним вечером 22 января  в  мессенджере ей пришло сообщение от, якобы, священнослужителя с содержащимся в нем файлом. Находящаяся в дороге заявительница попыталась открыть его. Вышло окно с настройками, сервис запросил разрешение на открытие файла. Заявительница нажала кнопку «разрешить» и попала на сайт, похожий на сайт знакомств.
Подумав, что отправитель ошибся, она закрыла интернет-ресурс. Вскоре она получила сообщение от матери с вопросом «Это ты на фото? Смотрю и никак понять не могу». Сообщение также сопровождалось ссылкой на непонятный файл. Заявительница решила посмотреть его, но ничего не выходило, - рассказывают в МВД.
Спустя несколько минут женщине позвонил мужчина и представился сотрудником микрофинансовой компании. Он сообщил, что  от  ее имени  поступила  заявка  на  оформление  микрозайма и заявительница сразу же позвонила в полицию.

- По указанию правоохранителей она зашла в госуслуги и сделала отзыв всех согласий и заявок на получение микрозаймов в различные  организации.
Поменяв пароль в учетной записи, она обратилась в МФЦ, где ей подтвердили информацию о входе в её личный кабинет и предоставили распечатку о действиях в системе, - добавили в МВД республики.  
Полиция Бурятии призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать поступающие в сообщениях подозрительные файлы независимо от того, пришли они от незнакомцев или знакомых вам людей — аккаунты последних могли быть взломаны злоумышленниками.
Рассылаемые аферистами сомнительные файлы содержат вирус (программу удаленного доступа). Он скачивается при их открытии и позволяет получить все необходимые данные для хищения ваших денег.

Фото: loon.site

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