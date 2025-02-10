Происшествия 10.02.2025 в 11:36
В Улан-Удэ главврача отпустили из СИЗО
Вероятно, Баир Очиров пошел на сотрудничество со следствием
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ смягчил меру пресечения в отношении главврача Баргузинской ЦРБ Баира Очирова. Из камеры в СИЗО он переведен под домашний арест. Примечательно, что это было сделано по ходатайству следователя Следственного комитета Бурятии. Данный факт может свидетельствовать о том, что г-н Очиров признал вину и пошел на сотрудничество со следствием.
«На настоящем этапе предварительного расследования установлены и допрошены основные свидетели обвинения, изъяты вещественные доказательства, в связи с чем, часть обстоятельств, послуживших основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Очирова, отпали», - в свою очередь пояснили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, Баира Очирова задержали в декабре прошлого года, обвинив в превышении должностных полномочий. Его дело связано с пьяным ДТП, в которое в конце ноября угодил глава Баргузинского района Михаил Мишурин.
«По данным следствия, обвиняемый для сокрытия факта алкогольного опьянения главы района, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, дал указание дежурному врачу возглавляемой больницы подменить и направить на исследование образцы крови другого человека, чем нарушил установленный порядок производства судебно-медицинских обследований на состояние алкогольного опьянения и привлечения виновного лица к административной ответственности. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии, в том числе при проведении медико-криминалистического исследования направленных из больницы образцов крови и установлении факта их подмены», - сообщали ранее в Следственном комитете.
Кроме этого, в ходе обыска дома у главврача обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотиков. Экспертиза показала, что это был гашиш. По факту незаконного оборота наркотиков также было возбуждено уголовное дело.
«На настоящем этапе предварительного расследования установлены и допрошены основные свидетели обвинения, изъяты вещественные доказательства, в связи с чем, часть обстоятельств, послуживших основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Очирова, отпали», - в свою очередь пояснили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, Баира Очирова задержали в декабре прошлого года, обвинив в превышении должностных полномочий. Его дело связано с пьяным ДТП, в которое в конце ноября угодил глава Баргузинского района Михаил Мишурин.
«По данным следствия, обвиняемый для сокрытия факта алкогольного опьянения главы района, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, дал указание дежурному врачу возглавляемой больницы подменить и направить на исследование образцы крови другого человека, чем нарушил установленный порядок производства судебно-медицинских обследований на состояние алкогольного опьянения и привлечения виновного лица к административной ответственности. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии, в том числе при проведении медико-криминалистического исследования направленных из больницы образцов крови и установлении факта их подмены», - сообщали ранее в Следственном комитете.
Кроме этого, в ходе обыска дома у главврача обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотиков. Экспертиза показала, что это был гашиш. По факту незаконного оборота наркотиков также было возбуждено уголовное дело.