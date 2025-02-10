В преддверии 14 февраля мошенники придумали новые способы обмана

В преддверии 14 февраля мошенники придумали новые схемы обмана. Об этом предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Наиболее известными схемами в преддверии романтического праздника остаются фейковые знакомства. Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства.

Не менее популярны поддельные сайты доставки цветов и подарков. На этих сайтах предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», но после оплаты заказа с клиентом прекращают общение.

Также опасность представляют фишинговые акции и скидки. В мессенджерах и на разных сайтах можно увидеть предложения якобы от известных брендов, которые переводят на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.

- Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от «неизвестного поклонника», предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам, - рассказали в УБК МВД России.

Курьер приезжает к жертве, представляется сотрудником службы доставки цветов, вручает букет и уезжает. На следующий день жертве поступает звонок из той же якобы службы доставки, в ходе которого лжесотрудник, мотивируя необходимостью заполнения строгой отчетности, просит продиктовать код из СМС-сообщения.

С помощью данного СМС-кода мошенники получают доступ к персональным данным жертвы, что дает им возможность оформить на ее имя кредит.

Граждан призывают сохранять бдительность и не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону или через иные средства коммуникации.

Фото: loon.site