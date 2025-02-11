Происшествия 11.02.2025 в 09:18

Дело пострадавшей девочки в Бурятии будет контролироваться Москвой

О расследовании ДТП придется доложить в Следком России
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Текст: Елена Кокорина
Дело пострадавшей девочки в Бурятии будет контролироваться Москвой

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств ДТП, в результате которого пострадала четырехлетняя девочка. Местная прокуратура тоже подключилась и проводит свою проверку.

Напомним, что вчера, 10 февраля, в селе Ошурково маленькая девочка получила серьезные травмы скатившись с горки на тюбинге прямо под колеса УАЗика. Как выяснилось, 26-летний водитель находился в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством.

Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Степень тяжести причиненных ему телесных повреждений устанавливается.

Следственными органами СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

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