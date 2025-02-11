Происшествия 11.02.2025 в 10:09

В Бурятии детсадовцы массово заболели пневмонией

Диагноз уже точно подтвержден у семи детей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии детсадовцы массово заболели пневмонией
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии зафиксирована вспышка пневмонии среди детей, посещающих детский сад «Колосок» в Нижнем Саянтуе. Этот диагноз уже поставлен семи ребятишкам.

Из-за заболевания в детском саду до 16 февраля введён карантин в двух группах второго корпуса и в двух группах главного корпуса, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7». Все группы начнут работать в штатном режиме с 17 февраля.

«Все действия согласованы с Роспотребнадзором. Всего 7 детей имеют подтвержденный диагноз пневмония. Две оставшиеся группы главного корпуса переведены во второй до нормализации температуры в группах», - рассказала заведующая детским садом Наталья Лоскутникова.
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

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