Происшествия 11.02.2025 в 14:50

В Улан-Удэ столкнулись три фуры

Небольшие повреждения есть только у машин
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ столкнулись три фуры

Сегодня днем в Улан-Удэ произошло столкновение сразу трех фур. Видео ДТП, на котором автогиганты выстроились паровозиком, поделились местные аварийные инспекторы.

Авария случилась в Советском районе города по улице Кабанская. Произошло она, по всей видимости, из-за скользкого покрытия дороги. Есть ли пострадавшие в аварии тоже неизвестно, но судя по небольшим повреждениям кабин большегрузов – вряд ли.

- На перекрёстке с Кабанской три фуры догнали друг друга, - единственное, что сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

 

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