Жители Бурятии продолжают диктовать смс коды мошенникам. Они представляются сотрудниками Социального фонда, сотовой компании, РЭС, поликлиники, сообщают в МВД Бурятии.

Так, 56-летней улан-удэнке позвонил, якобы, сотрудник Социального фонда Бурятии. Он сообщил, что ей необходим перерасчет пенсионного стажа: не хватает полутора лет. Для записи в очередь на посещение учреждения мужчина попросил продиктовать код, поступивший ей в смс. А при очередном звонке аферисты сообщили уже о взломе её аккаунта на портале госуслуг и попытке оформления кредитов.

Ситуацию спасла дочь заявительницы. Услышав разговор, она попросила передать ей телефон, сразу распознав, что на связи - мошенники.

После девушка позвонила на горячую линию, заблокировала все банковские карты и обратилась в полицию.

Еще одной жертвой интернет-преступников стала 20-летняя горожанка. Её доступом к аккаунту на электронном сервисе злоумышленники завладели, рассказав легенду о необходимости продления действия сим-карты. Она тоже передала смс-коды, а затем не смогла войти в личный кабинет на портале госуслуг.

Позднее обратившись в МФЦ за помощью, потерпевшая увидела в учетной записи запросы на различные справки, в том числе, 2-НДФЛ.

Аналогичному обману подверглась и 46-летняя жительница Баунтовского эвенкийского района. Только с той разницей, что озвучила мошенникам свои паспортные данные.

Аферистам, представившимся сотрудниками РЭС, поверила 55-летняя женщина из Тункинского района. Они рассказали о необходимости замены электросчетчика.

72-летняя жительница Кабанского района попалась на уловки псевдо-медиков. Женщине поступил звонок в мессенджере с надписью «Поликлиника». Звонившая объяснила, что в настоящее время осуществляется переход с «обычных» медицинских карт на электронные и попросила коды. Результатом такого общения стала блокировка аккаунта пенсионерки на сервисе.

- Полиция Бурятии призывает граждан к бдительности. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам пароли из смс-сообщений, - предупредили полицейские.

Фото: loon.site