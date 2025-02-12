Происшествия 12.02.2025 в 09:16

В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота

Водитель с места аварии скрылся
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота
Фото: МБУ «Горсвет»
В Улан-Удэ разыскивают водителя, который сегодня ночью сбил столб уличного освещения на улице Волочаевская в микрорайоне Тальцы. Сбитая опора упала на ворота частного дома, а автомобиль после ДТП уехал.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией об этой аварии, откликнуться и сообщить нам. Информацию можно передать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 43-26-44», - обратились к горожанам в МБУ «Горсвет».

Теги
ДТП

Все новости

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
12.02.2025 в 10:16
Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии
12.02.2025 в 10:07
Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию
12.02.2025 в 09:46
Монголия нашла золотую жилу
12.02.2025 в 09:41
Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе
12.02.2025 в 09:30
Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника
12.02.2025 в 09:26
В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота
12.02.2025 в 09:16
В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм
12.02.2025 в 09:04
Водительские права в 2025 году
12.02.2025 в 09:00
В Бурятии появились рантье
12.02.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника
Проблемный колодец оставил без воды около 15 домов
12.02.2025 в 09:26
Жители Бурятии продолжают диктовать смс коды мошенникам
Они представляются сотрудниками Социального фонда, сотовой компании, РЭС, поликлиники
11.02.2025 в 15:30
В Улан-Удэ столкнулись три фуры
Небольшие повреждения есть только у машин
11.02.2025 в 14:50
В Бурятии нарушили права инвалидов
На улице Лазо в Улан-Удэ подрядчик не сделал заезды-съезды на тротуар
11.02.2025 в 14:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru