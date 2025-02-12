В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота

В Улан-Удэ разыскивают водителя, который сегодня ночью сбил столб уличного освещения на улице Волочаевская в микрорайоне Тальцы. Сбитая опора упала на ворота частного дома, а автомобиль после ДТП уехал.«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией об этой аварии, откликнуться и сообщить нам. Информацию можно передать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 43-26-44», - обратились к горожанам в МБУ «Горсвет».