«Сцепился с компанией из соседнего бара»

- Роман Скворцов чувствует себя намного лучше. Угрозы для жизни, по словам врачей, нет. Накануне к Роману прилетела его супруга, с такой поддержкой, уверен, восстановление будет быстрым, - рассказал Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», в своем телеграм-канале.





Делом об избиении спортивного комментатора заинтересовался Александр Бастрыкин. Региональное управление СК потребовало передать материалы расследования из полиции в их ведомство. Но пока подозреваемые в избиении комментатора не найдены. И остаётся вопрос, было ли вообще избиение, по записям с камер это непонятно.