Происшествия 12.02.2025 в 14:53

«Сцепился с компанией из соседнего бара»

В Новосибирске избили спортивного комментатора Романа Скворцова
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Текст: КП-Новосибирск
«Сцепился с компанией из соседнего бара»
Мужчина общалась в компании на улице (фото слева), а после его забрали на скорой. Фото скриншот с камер видеонаблюдения
В Новосибирске следователи разбираются с избиением спортивного комментатора Романа Скворцова. Как сообщает КП-Новосибирск, тележурналист прилетел в столицу Сибири на Матч всех звезд КХЛ, который проходил 8 и 9 февраля. Он как раз комментировал первый игровой день. После матча вместе с друзьями направился в один из популярных баров на Красном проспекте. Глубокой ночью Романа нашли без сознания с пробитой головой прямо у бара. Сейчас он в больнице, идет на поправку, но не помнит, как оказался на снегу.

По одной из версий, он поссорился с компанией местных в баре. Потом вышел на улицу и долго не возвращался за свой столик. Соответственно под подозрением - та самая компания, с которой произошел конфликт внутри заведения. Но эта версия, видимо, теперь претерпит изменения.

В распоряжении КП-Новосибирск оказались записи с камер наблюдения, которые пригодятся следователям. На них видно, как в третьем часу ночи Роман Скворцов выходит проветриться на улицу и общается с компанией из соседнего бара. Спустя несколько минут между ними возникает, как кажется, конфликт. Четко не видно, толкаются мужчины, дерутся или оживленно о чем-то спорят. После этого Роман хочет вернуться в бар, но падает на землю прямо возле крыльца на улице. К нему подбегают прохожие и вызывают скорую.

После на помощь к комментатору пришли его друзья, которые, видимо, не дождались его возвращения в баре. Они помогают погрузить Скворцова в скорую и едут в больницу вместе с ним.

- В самом баре, как заявляли ранее, конфликтов у Скворцова не было. Все мирно сидели, общались и обнимались. Что-то произошло уже на улице, но мы не были свидетелями, поэтому ничего не можем сказать, - рассказали в баре, где Роман отдыхал с друзьями.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», у Скворцова разбита голова. Изначально телеведущий находился в реанимации, сейчас идет на поправку.

- Роман Скворцов чувствует себя намного лучше. Угрозы для жизни, по словам врачей, нет. Накануне к Роману прилетела его супруга, с такой поддержкой, уверен, восстановление будет быстрым, - рассказал Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», в своем телеграм-канале.

Делом об избиении спортивного комментатора заинтересовался Александр Бастрыкин. Региональное управление СК потребовало передать материалы расследования из полиции в их ведомство. Но пока подозреваемые в избиении комментатора не найдены. И остаётся вопрос, было ли вообще избиение, по записям с камер это непонятно.
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